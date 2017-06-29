В греческом городе Салоники умер 35-летний житель Липецка. Михаил Васильев находился в стране на медицинской конференции. Она проходила с 20 по 23 июня в Афинах. После окончания программы форума он решил отправиться на отдых в Салоники. 27 июня в номере одного из отелей было обнаружено его тело.

Как говорится в медицинском заключении, Васильев скончался по естественным причинам. Правда, от чего именно — не сообщается.

Между тем с репатриацией тела возникли проблемы. Как рассказала GOROD48 мама умершего Светлана, до сих пор не найдена страховка или какие-либо договоры, которые делают возможным отправку тела в Липецк.

Кроме того, сейчас в Греции сильная жара, в городе, где скончался липчанин, нет морга, а это значит, что время для бальзамирования было упущено, и Васильев, судя по всему, всё же будет похоронен в Греции.