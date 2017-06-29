«Аэрофлот» получил требования от администрации транспортной безопасности США усилить меры безопасности.

Американские власти ранее объявили о введении новых мер авиационной безопасности, касающихся всех зарубежных самолетов, которые направляются в США.

«Авиакомпаниям отведен подготовительный период для введения дополнительных мер безопасности. «Аэрофлот» проводит анализ уведомления для проведения дальнейших соответствующих мероприятий», — сообщил представитель «Аэрофлота».

В рамках усиления мер безопасности будет введена дополнительная проверка пассажиров и их электронных устройств на предмет нахождения взрывчатки.