Власти США потребовали от «Аэрофлота» усилить меры безопасности
«Аэрофлот» получил требования от администрации транспортной безопасности США усилить меры безопасности.
Американские власти ранее объявили о введении новых мер авиационной безопасности, касающихся всех зарубежных самолетов, которые направляются в США.
«Авиакомпаниям отведен подготовительный период для введения дополнительных мер безопасности. «Аэрофлот» проводит анализ уведомления для проведения дальнейших соответствующих мероприятий», — сообщил представитель «Аэрофлота».
В рамках усиления мер безопасности будет введена дополнительная проверка пассажиров и их электронных устройств на предмет нахождения взрывчатки.