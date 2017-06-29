Уральские медики выписали четырехлетнего Диму Пескова из екатеринбургской больницы, куда его доставили после того, как он потерялся и провел в лесу четыре дня. Об этом сообщил «РИА Новости» представитель медицинского учреждения ГКБ № 40.

Медики рассказали, что в больнице Дима прошел курс лечения ветряной оспы, а также курс реабилитации, который был назначен ему в отделении детской больницы. Как отмечает TagilCity.ru, за время, проведенное в лесу, ребенка покусали клещи, однако диагноз клещевого энцефалита был исключен. После выписки ребенку назначили обычный режим, занятия дома и уход. Как сообщает сайт «Комсомольской правды в Екатеринбурге», родители уже купили Диме квадроцикл и планируют семейную прогулку.

Ранее «Известия» сообщали о том, что ребенок заблудился в тайге утром 10 июня. Вместе с родителями он приехал на берег Рефтинского водохранилища, после чего отправился с отцом за дровами. По пути он захотел вернуться к маме, но потерялся. В поисках принимали участие более 500 человек и беспилотники. Диму нашли спустя четыре дня живым, но в тяжелом состоянии. Ребенок был госпитализирован, у него диагностировали ветряную оспу. По словам матери Димы Альфии, 1 июня мальчик контактировал с ребенком, болеющим ветрянкой.