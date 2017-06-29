В селе Сабуровка Саратовской области на территории строящегося аэропорта Центральный в данный момент проходит совещание на тему строительства первой очереди нового аэрокомплекса. В рамках мероприятия глава региона Александр Нерадько рассказал, что строительство аэропорта выходит на новый этап. Теперь у жителей Саратова появится возможность летать не через Москву, а сразу из родного города. По его словам, завершить строительство надеются в срок, а полеты планируют начать весной 2019 года.

Перед началом мероприятия участники, среди которых руководитель Росавиации Александр Нерадько, глава региона Валерий Радаев, представители ГК «Ренова» и гендиректор АО УК «Аэропорты Регионов» Евгений Чудновский, осмотрели взлетную полосу и ход строительства, сообщает ИА «Взгляд-инфо».

Участники обсудили будущее аэропорта, его развитие и соответствие международным стандартам. Председатель совета директоров ГК «Ренова» Виктор Вексельберг отметил, что сейчас компания заканчивает большой проект в Ростове. Накопленный опыт будет направлен на строительство аэрокомплекса в Саратове и позволит быть уверенными в сроках сдачи аэропорта. Также глава ГК «Ренова» добавил, что контроль за строительством подобного рода объектов в решении возникающих проблем на ежеквартальных встречах. Сейчас совещание продолжается в закрытом от прессы режиме.