Дефицит бюджета в 2018 году в России составит 1,5 трлн рублей (1,6% ВВП). Об этом заявил премьер-министр страны Дмитрий Медведев, пишет ТАСС.

«Я обозначу основные цифры: доходы запланированы на уровне 14,7 трлн рублей, расходы — 16,2 трлн рублей, соответственно, дефицит — порядка 1,5 трлн рублей. По итогам прошлого года бюджет сложился с дефицитом в 3 трлн рублей практически», — цитирует премьера «Интерфакс».

Он также считает, что Министерство финансов должно продолжить работу над снижением дефицита бюджета. Также, по его мнению, необходимо запланирвоать дополнительные резервы на случай возможного их задействования.

В частности, Медведев объяснил, что в сбалансированном бюджете должно быть предусмотрено обеспечение социальных расходов.

«Сбалансированный бюджет — это бюджет, который при любой экономической конъюнктуре позволяет выполнять обязательства перед людьми, вовремя платить зарплату, пенсии, пособия, стипендии», — отметил премьер.