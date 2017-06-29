Популяция каланов на северных Курилах сократилась более чем на 70% за последние девять лет. Представители Всемирного фонда дикой природы (WWF) провели исследование в июне у побережья островов Шумшу и Парамушира, а также на небольших Птичьих островах, и насчитали 1418 особей.

Как передает ИА SakhalinMedia, общее снижение численности животных составляет 73%, а на Парамушире, в частности, отрицательная разница составила более 80%. Главная причина отрицательной динамики — нехватка пищи.

Избыточная нагрузка на среду обитания, в частности интенсивная рыбалка, естественным образом сказалась на состоянии кормовых ресурсов. На популяцию также могли повлиять болезни, эпизоотии, а также воздействие хищников, прямое истребление или браконьерство.