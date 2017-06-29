Москва и Вашингтон не находятся в состоянии конфликта, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

Выступая по итогам дискуссии на «Примаковских чтениях», Рябков сказал, что Россия и США переживают не лучший период в отношениях, однако не находятся в состоянии конфликта и имеют возможность для улучшения отношений — в частности, по Ближнему Востоку.

Дипломат призвал к более ответственным действиям, проявлению уважения друг к другу и вниманию к общей повестке дня, в центре которой должна находиться задача борьбы с терроризмом.

«При выполнении этих трех условий в совокупности отношения между РФ и США могут быть выправлены, поставлены на более последовательный, ровный курс», — сказал Рябков.

Он также заявил, что надеется на возобновление диалога на уровне заместителей министров иностранных дел, хотя в данный момент такой договоренности нет. Как напомнил Рябков, глава МИД России Сергей Лавров ранее заявлял, что переговоры с замгоссекретаря США Томасом Шенноном не отменены, а отложены.