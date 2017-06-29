Порядка 2,4 тыс. частных дворовых хозяйств пострадали из-за паводков в мае-июне текущего года в Ставропольском крае, сообщил министр сельского хозяйства края Владимир Ситников.

«Мы обследовали более 3 тыс. подворий, в результате чего выявили реальный ущерб у почти 2,4 тыс. домовладений», — приводит слова Ситникова NewsTracker.

По его словам, владельцам пострадавших хозяйств при подтверждении ущерба была выделена финансовая помощь.

В настоящий момент на Ставрополье продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за масштабных паводков, которые были вызваны обильными осадками. В период с 15 по 25 мая на Ставрополье впервые более чем за полвека выпало до трех месячных норм осадков. Подъем уровня воды в реках привел к паводку, в пиковый период которого в девяти муниципалитетах края было подтоплено более 1,7 тыс. домов, в целях безопасности отселены более 2,3 тыс. человек. По предварительным данным, в крае более 8 тыс. пострадавших, общий ущерб превышает 2,37 млрд рублей.

Президент России Владимир Путин 15 июня в ходе «прямой линии» в ответ на жалобу жительницы села Краснокумского поручил Генеральной прокуратуре проверить, куда пошли деньги, выделенные федеральными властями на помощь пострадавшим от паводка жителям Ставропольского края, и переадресовал этот вопрос губернатору региона. Тот заявил, что деньги пока не поступили. Позже власти края сообщили, что первая часть выделенных из федерального бюджета средств поступила вечером 15 июня.

Власти края напоминают, что выплаты каждому пострадавшему направляются из средств и краевого, и федерального бюджетов, всего из двух источников для них перечислено 1,2 млрд рублей.