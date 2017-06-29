Уголовное дело возбуждено против бывшего и.о. прокурора Республики Крым Егора Иванцова и директора детского лагеря Александра Звонкова, которым предъявлено обвинение в мошенничестве. В настоящее время оба фигуранта арестованы. Об этом в среду сообщил Следственный комитет РФ.

По версии следствия, в январе-феврале 2015 года Иванцов и директор детского лагеря «Кристалл» Звонков вступили в преступный сговор для приобретения обманным путем права собственности на здание общежития детского лагеря в Алуште.

В декабре 2016 года Иванцов и Звонков незаконно завладели указанным имуществом. Муниципальному образованию городской округ Алушта был причинен ущерб в размере не менее 6,2 млн рублей.

Расследование продолжается.