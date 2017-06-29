Суд Оренбурга принял решение об ограничении доступа на сайт по продаже диких животных, занесенных к Красную книгу. Через него ранее можно было приобрести, в частности, канадского волка, кошачьего лемура, Эдипова тамарина и тигра.

В прокуратуре сообщили, что все животные, указанные на сайте, были занесены в списки представителей дикой фауны, находящихся под угрозой исчезновения.

РИА «Оренбуржье» сообщает, что сайт обнаружили во время проверки. После этого надзорное ведомство подало заявление в суд.

Также введения ограничений на посещение сайт удалось добиться прокуратуре города Кумертау. Ресурс помогал реализовывать редких животных, занесенных в Красную книгу.