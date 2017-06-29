В Свердловской области после сильных дождей затопило 10 мостов и участок автодороги, связывающий поселки Махнево и Санкино, из-за чего прервано автотранспортное сообщение с 32 населенными пунктами, сообщили в правительстве региона. Также подтоплены одна придомовая территория и 13 приусадебных участков.

«Спасательных операций не проводится, жизнеобеспечение населения не нарушено. Временно ограничено транспортное сообщение, подтоплены низководные мосты, организованы лодочные и паромные переправы. Где-то есть железнодорожное сообщение, где-то вантовый пешеходный мост, плюс к этому добавляются лодочные переправы. Подтопленных жилых домов нет», — сообщили «Известиям» в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

По информации областного правительства, дожди вызвали подъем уровня воды в реках Каква, Сосьва, Тура и Ница, однако паводковая ситуация остается стабильной.

Для обеспечения жизнедеятельности в населенных пунктах созданы запасы необходимых продуктов питания, медикаментов, работает постоянная телефонная связь, уточнили в правительстве.