Московский арбитражный суд признал банкротм лишенный лицензии Росэнергобанк. Об этом сообщили «РИА Новости».

В отношении банка открыто конкурсное производство сроком на год.

По данным Банка России, дыра в капитале Росэнергобанка была оценена в 23,5 млрд рублей.

10 апреля ЦБ отозвал лицензию у банка. На 1 марта 2017 года он занимал 88-е место в российской банковской системе.

Обязательства Росэнергобанка составляют 42,2 млрд рублей, при этом объем активов банка — 18,7 млрд рублей.