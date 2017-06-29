Внешний госдолг России сократился на 5,2%, сообщается в докладе Счетной палаты о ходе исполнения федерального бюджета за январь–май 2017 года.

«Государственный долг России увеличился на 1% и составил 11,2 трлн руб. или 12,9% утвержденного объема ВВП. При этом государственный внешний долг сократился на 5,2% до $48,6 млрд», — говорится в документе.

Объем ВВП страны за период январь–май 2017 года составил в текущих рыночных ценах 34 трлн рублей или 39,2% прогнозируемого годового объема, при этом индекс промышленного производства за это время по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году поднялся до 101,7%.

Вместе с тем дефицит федерального бюджета по итогам этого периода составил 563,7 млрд рублей или 0,6% утвержденного объема ВВП. В январе–мае 2016 года дефицит был отмечен на уровне 1,8% утвержденного ВВП. Финансирование дефицита федерального бюджета выполнялось по большей части за счет размещения государственных ценных бумаг РФ, номинальная стоимость которых указана в валюте РФ.