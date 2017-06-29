Никулинский суд Москвы назначил на 18 июля рассмотрение по существу иска компании «Кировлес» к Алексею Навальному, а также к предпринимателям Петру Офицерову и Вячеславу Опалеву о взыскании с них 16 млн рублей. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Алена Самоходкина.

«Сегодня состоялась досудебная подготовка по иску «Кировлеса» с требованием взыскать с Алексея Навального и других ответчиков 16 млн 165 тыс. 826 рублей 65 копеек материального ущерба, причиненного преступлениями», — цитирует Самоходкину «РИА Новости».

По ее словам, заседание назначено на 10:00 мск 18 июля.

Дело «Кировлеса» рассматривается во второй раз: в ходе первого процесса оппозиционер Навальный получил пятилетний условный срок, Офицеров — четыре года условно, но приговор был отменен Верховным судом РФ после постановления Европейского суда по правам человека, нашедшего нарушения прав подсудимых при судебном разбирательстве.