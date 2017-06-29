Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с главой Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«По инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор Президента Российской Федерации В. В. Путина с Президентом Туркменистана Г. М. Бердымухамедовым», — говорится в сообщении.

Путин поздравил Бердымухамедова с 60-летием.

Кроме того, лидеры двух стран обсудили развитие двухсторонних отношений в экономической, политической и культурно-гуманитарных сферах.

Ранее Путин вручил президенту Туркменистана орден Александра Невского за личный вклад в развитие отношение между двумя странами.