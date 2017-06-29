Несколько музеев Твери закрылись в связи с необходимостью реставрации. Здания, построенные в прошлые века, выглядят весьма плачевно, во многих рушатся стены и протекает крыша.

Туристы и жители города лишены возможности попасть в музей Салтыкова-Щедрина, дом купцов Арефьевых, а также в краеведческий музей и Императорский дворец. Пока здания находятся на реставрации, туристический поток возьмет на себя городская усадьба Музея тверского быта. Уже сейчас, по словам заведующей музеем Елены Задонской, учреждение часто открывается раньше и закрывается позже, чтобы все могли посмотреть экспозицию, а также работает в выходные дни, сообщает ИА «ТВЕРИГРАД».

Помочь в сложившейся ситуации мог бы Музей козла, который открыл историк-геральдист Владимир Лавренов, но запись в него уже закрыта на несколько месяцев вперед. В Императорский дворец можно попасть только по предварительной записи. Осложняет ситуацию и то, что о фестивалях, которые проходят в Твери и окрестностях, музеи узнают очень поздно и не могут предложить их туристам, а теплоходы стоят лишь несколько часов, поэтому отправить туристический поток в соседние районы тоже не получается. Сейчас туристам почти нечего посмотреть в Твери. Реставрация же музеев может занять 2–3 года.