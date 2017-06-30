В 50-ю годовщину создания Золотого кольца главный культурно-экскурсионный маршрут России старается привлечь новых поклонников. О современной жизни полувекового бренда корреспондент «Известий» побеседовала с директором Владимиро-Суздальского музея-заповедника Игорем Конышевым.

— Вы руководите крупнейшим музейным комплексом Золотого кольца. Судя по статистике, он не испытывает недостатка в посетителях. Это его максимум или есть еще резервы?

— На протяжении всего постсоветского периода интерес к Золотому кольцу был всегда. На сегодняшний день это самый популярный бренд культурного туризма, причем не только в России, но и в Европе, ближневосточных странах. Посмотрев динамику посещений за последние 10 лет, я каких-то особых провалов не нашел. Н о появилась новая тенденция — сейчас по Золотому кольцу едет другое поколение, которое иначе воспринимает эстетику этого маршрута.

Хотим мы того, или нет, но при сохранении базовых культурных ценностей и объектов мы всё равно должны соответствовать этим запросам, а следовательно, провести своеобразный апгрейд. И этот апгрейд абсолютно логичный, эволюционный. Решая эту задачу, мы даем новую жизнь Золотому кольцу.

— Суздаль — основная точка притяжения для гостей Владимиро-Суздальского музея-заповедника. На этот небольшой город приходится более 65% объема всех посещений и около 70% внебюджетных доходов, который получает музей сегодня.

— Согласен, хотя в других точках нашего маршрута туристам тоже есть что посмотреть — например, в Гусь-Хрустальном. Но при существующей транспортно-логистической схеме не более 5% туристов, приезжающих во Владимир, едут потом в Гусь-Хрустальный. Как правило, это отдельное путешествие: Москва–Гусь-Хрустальный–Муром–Саров–Дивеево.

Несмотря на то что сейчас вроде бы не маленький поток туристов — более 40 тыс. человек в год, я считаю, что это лишь процентов 30 от реальных возможностей Гусь-Хрустального. Здесь находится уникальное производство. Побывать на стекольном, на хрустальном заводе можно в Мурано, можно где-нибудь в Богемии, в Германии, а можно и здесь, в России.

— Кто он, этот новый посетитель?

— Структура туристского потока значительно поменялась в последние годы. Организованные группы сегодня составляют не более 30%, основной турпоток — это одиночный и семейный туризм. Такие гости более самостоятельные и более требовательные к условиям приема. Учитывая, что экспозиций много, мы постепенно их приспосабливаем именно под одиночных туристов, не пользующихся услугами экскурсоводов.

Очень в этом помогает мобильное приложение ArteFact, разработанное недавно Министерством культуры. Мы начинаем его внедрять в наши объекты показа, чтобы человек, воспользовавшись этой программой, простым движением руки через свой смартфон смог понять, что за вазочка у нас тут стоит, что за косточка у нас здесь лежит и почему именно она лежит именно здесь.

— Каких музейных новаций можно ожидать в ближайшее время?

— Мы рассматриваем возможность создания в Музее деревянного зодчества в Суздале площадок нематериальной культуры в широком смысле этого слова. Если там создается кузница, то там должен работать кузнец, чтобы он там в течение сезона весь рабочий день ковал свои гвозди. То же самое с другими ремеслами.

Как только мы получаем такие постоянные живые точки культуры на площадке, это сразу отражается на притоке посетителей. Гость не должен ждать мастер-класса 2,5 часа, потому что он запланирован не на то время, когда он приехал, а на то время, когда музею удобно.

У нас самое посещаемое событие — знаменитый праздник огурца, который отмечается в середине июля. Но есть проблема: максимальная пропускная способность этого праздника на территории музея деревянного зодчества — 10–12 тыс. человек. Когда приезжают больше, там невозможно находиться. Возникает вопрос диверсификации площадок.

Также необходимы детские комнаты, чтобы там можно было оставить ребенка на час-полтора и, не торопясь, наслаждаться объектами культуры. Всё это мы осознали. Это ляжет в основу концепции, которую мы продумываем и должны к концу года представить в Министерство культуры.

— Насколько государство сегодня помогает музейщикам?

— Государство серьезно занимается этим вопросом. Я как руководитель музейного комплекса могу сказать об этом определенно. И это не только вопросы финансирования, которое, кстати, в последние годы значительно увеличилось. Главное, на мой взгляд, — это стратегия и приоритеты . Они выражаются в целевых программах реставрации и строительства новых музейных объектов, поддержке программ детского туризма.

Кстати, в этом году Минкультуры возобновляет программу для школьников. Благодаря ей 30 тыс. детей из регионов России вновь начнут путешествовать по стране за государственный счет. Основной их поток в честь юбилея Золотого кольца планируется направить к нам.

Долгое время маршрут существовал за счет тех ресурсов, которые создали наши предки, оставив нам уникальное архитектурное и культурно-историческое наследие. Серьезно концепцией развития Золотого кольца занялись только в последние годы. Важно сегодня создать удобную рекреационно-культурную среду. А это и хорошие дороги, и средства размещения, и другая инфраструктура.

— Чего, по вашему мнению, сегодня не хватает городам Золотого кольца?

— Комфорта. Отсутствуют стандарты гостеприимства в широком смысле этого слова. Возникают проблемы с тем, где перекусить, где перепеленать ребенка и т.д. Работа по созданию комфортной среды находится пока в зачаточном состоянии. Для примера: последний общественный туалет в Суздале был построен 50 лет назад в рамках создания этого маршрута.

— Вы руководите музеем год. Что порадовало вас за этот период?

— То, что в музей пошла молодежь. Дети в детский центр ходили, все остальные не понимали, зачем это нужно, если они когда-то в музее уже побывали. Зимой мы провели эксперимент: по воскресеньям с 15 часов и до конца рабочего времени музея пускали всех абсолютно бесплатно. Мы получили больше 20 тыс. посещений. Мы понимаем, что это местные жители, туристов во второй половине дня в воскресенье там уже нет. Думаю, что мы этот эксперимент продолжим.

В планах — завершение начатых проектов, в том числе по реставрации объектов ЮНЕСКО и формирование базовой концепции из нескольких частей: по Суздалю, по объектам Владимира, по Гусь-Хрустальному, Муромцево . Будут еще некоторые наброски по Гороховцу. Это новый комплекс, который мы надеемся в течение полугода — восьми месяцев получить себе в управление и открыть полноценный филиал.

Справка «Известий»

По маршрутам Золотого кольца ежегодно проезжают около 18 млн туристов. Абсолютным лидером по числу туристов на душу населения в России является Суздаль. В 2016 году город с 10 тыс. жителей посетили 1,7 млн человек. Филиалы Владимиро-Суздальского музея-заповедника, часть из которые входят в список культурного наследия ЮНЕСКО, расположены во Владимире, Суздале, Гусь-Хрустальном и Муромцеве, а также в двух селах — Боголюбове и Кидекше.