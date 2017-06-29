Решение Евросоюза о полугодовом продлении санкций в отношении России вступило в силу. Об этом говорится в постановлении Совета ЕС, передает «Федеральное агентство новостей».

В соответствии с документом ограничения Евросоюза продлены до 31 января 2018 года.

Такое решение последовало после отчета французского лидера Эмманюэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель на саммите Евросоюза, который прошел 22–23 июня.

«Совет ЕС единогласно принял формальное решение об этом по письменной процедуре», — говорится в тексте постановления.

Между тем политическое решение о продлении антироссийских санкций было принято 22 июня на саммите Евросоюза.