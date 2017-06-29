Два дня из жизни папы римского Франциска
Папа римский Франциск прибывает на еженедельную генеральную аудиенцию
Еженедельная аудиенция на площади Святого Петра собирает десятки тысяч людей
Группа китайских паломников из Вэньчжоу
Перед началом аудиенции папа римский объезжает площадь Святого Петра, приветствуя и благословляя собравшихся
Вход на все мероприятия с участием папы Франциска абсолютно бесплатный
Папа римский Франциск был избран на пост главы католической церкви 13 марта 2013 года
Папа Франциск фотографируется с итальянскими солдатами после аудиенции
29 июня, в праздник святых апостолов Петра и Павла, папа Франциск возглавил в Ватиканской базилике святую мессу
Папа римский Франциск во время торжественной мессы в День святых апостолов Петра и Павла в Ватикане
Накануне папа римский возвел в сан кардинала пятерых епископов из разных стран мира
Торжественная месса в День святых апостолов Петра и Павла в Ватикане