В Находке двое детей пострадали в результате нападения собаки породы алабай, которая сорвалась с привязи и покусала их. По данному факту возбуждено уголовное дело о причинении вреда здоровью по неосторожности.

Инцидент произошел 24 июня во дворе частного дома по Морскому переулку в поселке Врангель. Две девочки в возрасте 11 и 8 лет шли в гости к подруге, а сторожевой алабай вырвался из вольера и покусал их, сообщает ИА PrimaMedia.

Дети получили своевременную медицинскую помощь. Будут проводиться исследования, чтобы установить наличие у пса бешенства и иных заболеваний.