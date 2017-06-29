Мосгорсуд 5 июля начнет рассмотрение уголовного дела лидера хакерской группы «Шалтай-Болтай» Владимира Аникеева, который обвиняется в незаконном доступе к компьютерной информации, сообщил его адвокат Руслан Коблев.

«Мосгорсуд 5 июля в 11:00 мск начнет рассмотрение уголовного дела в особом порядке», — цитирует адвоката ТАСС.

По прогнозу Коблева, процесс будет открытым.

Лидер хакерской группы «Шалтай-Болтай» Владимир Аникеев и его вероятные сообщники, Александр Филинов и Константин Тепляков, были арестованы в ноябре прошлого года по обвинению в неправомерном доступе к компьютерной информации. После того как Аникеев признал вину и дал показания на других членов группы, его дело было выделено в отдельное производство. По версии следствия, Аникеев взломал почту ряда VIP-персон.