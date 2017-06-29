Голословными и неприемлемыми назвали в «Лаборатории Касперского» обвинения, звучащие из США, в том, что она якобы сотрудничает с Кремлем. Об этом в четверг заявили в пресс-службе российской компании.

Обвинения в ангажированности не имеют под собой никаких оснований, заявили представители «Лаборатории Касперского». Они не подкреплены никакими фактами, поэтому такая ситуация «абсолютно неприемлема», передает «Интерфакс».

«Лаборатория Касперского» — частная компания и политических связей ни с одним из государств мира не имеет, подчеркнули в пресс-службе.

Сенатор-демократ Джин Шахин рекомендовала ранее внести в проект военного бюджета, который был принят профильным комитетом сената, поправку, запрещающую использовать в армейских структурах продукты «Лаборатории Касперского». По мнению сенатора, серьезные опасения вызывают связи компании с Кремлем.

Агенты ФБР в среду провели опрос нескольких сотрудников «Лаборатории», которые работают в США. В частности, их интересовал вопрос, «насколько американское подразделение отчитывается перед Москвой», сообщает «ТВ Центр».