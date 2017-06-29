Президенту США Дональду Трампу удалось за вечер собрать на свою будущую избирательную кампанию около $10 млн, сообщает агентство The Associated Press. со ссылкой на пресс-секретаря национального комитета Республиканской партии Линдси Джэнсик.

На ужине с участием главы государства в вашингтонском отеле Trump International присутствовали около 300 человек. При этом стоимость билета на это мероприятие составила $35 тыс. Изначально организаторы пообещали журналистам, что они смогут присутствовать в зале во время выступления Дональда Трампа, но затем передумали и не допустили в здание представителей СМИ.

Во время проведения мероприятия у здания отеля собрались несколько активистов, которые держали плакаты с надписями «Здравоохранение, а не сокращение налогов» и скандировали: «Позор!».

Отмечается, что в первые три месяца текущего года на банковский счет, открытый для будущей избирательной кампании республиканца, уже поступило более $7 млн.