Открытия купального сезона в Ярославской области, запланированного на 30 июня, не будет. Власти запретили пользование городскими пляжами. Как заявили в департаменте городского хозяйства, решение было принято из-за неудовлетворительных результатов проб воды, которые предоставило областное управление Роспотребнадзора. Выяснилось, что качество воды в местах купания не соответствует санитарным нормам.

ИА «ЯРНОВОСТИ» сообщает, что запрещающие знаки уже начали устанавливать на территории пляжей и на набережных. В ближайшее время правоохранительные органы начнут патрулировать общественные зоны отдыха в акватории Волги и Которосли.

Ранее была информация, что во время торжественной церемонии открытия купального сезона представители духовенства планировали освятить три городских пляжа: Которосльного, Тверицкого и пляжа в поселке Норское.