Министерство обороны и Министерство транспорта Российской Федерации не выдают разрешение на выбранный правительством Приангарья земельный участок для строительства аэропорта в Иркутске. Региональные власти направят письмо президенту РФ Владимиру Путину.

Есть угроза, что новый проект и другие аэропорты области лишатся финансовой поддержки из федерального бюджета, сообщает ИА IrkutskMedia.

Ранее контрольно-счетная палата региона выявила срыв сроков проведения реконструкции воздушной гавани. Есть вероятность того, что аэропорт может вернуться назад в федеральную собственность в условиях серьезного отставания от сроков соглашения.