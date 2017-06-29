Здания МВД и Верховного суда Венесуэлы обстреляли с вертолета для усиления дестабилизации обстановки в стране. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в Москве, передает «Интерфакс».

«Иначе, чем провокационным, нацеленным на еще большую дестабилизацию обстановку, нельзя квалифицировать обстрел с вертолета зданий МВД и Верховного суда Венесуэлы», — подчеркнула она.

По словам Марии Захаровой, вызывают удивление и неприятие действия части оппозиции на срыв усилий по возобновлению внутривенесуэльского диалога.

Официальный представитель МИД РФ напомнила, что, согласно всем проведенным опросам, поиск мирных развязок нынешнего политического конфликта поддерживается подавляющим большинством граждан Венесуэлы.