Бывшего зампреда правительства Рязанской области Владимира Трушкина задержали по делу о получении взятки в значительном размере, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

По данным следствия, в июле 2015 года, находясь в должности первого заместителя правительства, Трушкин получил от руководителя одной из местных строительных компаний денежное вознаграждение в размере 80 тыс. рублей за общее покровительство. Следователи полагают, что этот случай не единственный коррупционный эпизод, ведется сбор доказательств. В рамках задержания подозреваемый дал следователям показания об обстоятельствах произошедшего.

В настоящее время решается вопрос о взятии Трушкина под стражу и предъявлении ему обвинения, передает РИА «7 новостей».

Владимир Трушкин уволился с должности председателя правительства Рязанской области 13 июня 2017 года по собственному желанию. Ранее он курировал деятельность регионального министерства транспорта и автомобильных дорог, министерство строительного комплекса и топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, а также главного управления архитектуры и градостроительства Рязанской области.