Победитель музыкального конкурса в Омске получит скрипку стоимостью €95 тыс., или 6 млн рублей. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Омской области Виктор Назаров.

Конкурс скрипачей имени Ю.И. Янкелевича пройдет в Омске с 24 апреля по 1 мая 2018 года. Как сообщает сайт «Комсомольской правды в Омске», победитель конкурса получит скрипку за 6 млн рублей. Известно, что инструмент был изготовлен в XIX веке мастером Эудженио Дегани. Правительство Омской области приобретет инструмент в качестве призового фонда конкурса. Выбирал скрипку лично куратор конкурса — маэстро Владимир Спиваков.