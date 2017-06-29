Роспотребнадзор республики Коми провел внеплановую проверку местной организации в связи с обращениями жильцов о строке «Антенна» в платежных документах.

В ходе проверки ведомство установило, что управляющая компания нарушила Жилищный кодекс РФ, в частности статью 154, включив платную услугу без договора с потребителями и без утверждения перечня работ по ее обслуживанию, условиям оказания, выполнения и размера платы, сообщает ИА «Комиинформ».

Жители многоквартирного дома 1 по Сысольскому шоссе обратились в ведомство в связи с видом платежа «Антенна» в платежных документах от УК, о которой они ничего не знали. Сумма, которую взимали с жильцов, составляет 70 рублей.