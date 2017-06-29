В число лидеров по потреблению коньяка и бренди на душу населения попал в этом году Ямал. Таковы данные отчета Единой государственной автоматизированной информационной системы.

Как говорится в документе, за первые пять месяцев этого года в России было продано около 27 млн дкл водки и 4 млн дкл коньяка. В ЯНАО на одного жителя пришлось 0,6 л коньяка. Это составляет 169% от среднего показателя продаж по стране, передает Life.ru.

Больше всего крепкого алкоголя употребляют в северных регионах РФ. Речь идет о Якутии, Архангельской и Магаданской областях. А меньше всего — в регионах Северного Кавказа. Как уточняет ИА «Ура.Ру», к примеру, житель Чечни в месяц выпивает не более одной рюмки.

Что касается конкретно коньяка, то его чаще всего употребляют жители Ленинградской области.