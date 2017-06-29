СК проверит обстоятельства смерти двух мужчин, утонувших в озере на Ямале. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Инцидент произошел ночью 26 июня. Пятеро жителей деревни Ямгорт приняли решение добраться до соседнего села на моторной лодке. В какой-то момент один из них не справился с управлением, и она перевернулось. Двое из пяти мужчин не смогли самостоятельно добраться до берега и утонули. Как сообщает телеканал «360», спасатели уже обнаружили тела погибших и подняли их со дна озера. Известно, что во время передвижения на лодке никто из пассажиров не надел спасательные жилеты.

СК РФ по региону проводит доследственную проверку по факту произошедшего. По ее результатам будет принято процессуальное решение.