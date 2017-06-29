Матч сборных Португалии и Чили в рамках Кубка конфедераций
Болельщики сборной Чили перед началом матча полуфинала Кубка конфедераций – 2017 в Казани на стадионе «Казань Арена»
Построение команд на поле перед началом матча
Криштиану Роналду (Португалия) и Маурисио Исла (Чили)
Эдуардо Варгас (Чили) и Бруну Алвеш (Португалия)
Артуро Видаль (Чили) во время матча
Рикарду Куарежма (Португалия) и Жан Босежур (Чили)
Главный тренер сборной Чили Хуан Антонио Торроха Пицци во время матча
Эдуардо Варгас (Чили)
Пабло Эрнандес (Чили) и Бруну Алвеш (Португалия) после столкновения
Криштиану Роналду (Португалия) и Артуро Видаль (Чили)
Вратарь Руй Патрисиу (Португалия) во время матча полуфинала Кубка конфедераций
Болельщица сборной Чили во время матча
Маурисио Исла (Чили) в игровом моменте матча
Игроки сборной Чили радуются победе в матче