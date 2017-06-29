Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что провокационные заявления США о якобы подготовке Дамаском «химической атаки» направлены не только против САР, но и против России.

Захарова выразила сожаление на еженедельном брифинге в четверг, что из Вашингтона в адрес сирийского руководства прозвучали очередные голословные обвинения в том, что оно якобы планирует новую химическую атаку.

«Нам известны эти заявления, которые официальные лица в Вашингтоне отказались подтверждать какими-либо фактами. И нам не известно, на основании каких данных были сделаны такие выводы», — цитирует «РИА Новости» заявление официального представителя МИД РФ.

Сложившаяся ситуация, по словам Захаровой, «напоминает масштабную провокацию, как в военном, так и в информационном плане, которая направлена не только против сирийских властей, но также против России», передает RT.

Напомним, в пресс-службе Белого дома заявили ранее, что президент Сирии Башар Асад готовит новую химическую атаку. Американская администрация предупредила, что в случае ее осуществления власти САР «заплатят высокую цену». Доказательств своим обвинениям США не предоставили.

Накануне Мария Захарова прокомментировала отказ представителей Соединенных Штатов предъявить доказательства химической атаки, якобы совершенной сирийским правительством, на своей странице в Facebook.

Представитель российского внешнеполитического ведомства напомнила, что режим Буша уже применял фальсификацию фактов о наличии ОМУ в Ираке против собственного народа, чтобы осуществить военную агрессию в отношении этой страны. «Это вызывает у нас серьезные опасения», — подытожила Захарова.