В Ростовской области решено регулировать количество диких кабанов. Постановление об этом приняло областное минприроды.

Власти объяснили подобное решение опасностью распространения чумы свиней, уточняет RostovGazeta.

Постановление также определяет допустимые орудия для охоты на кабанов и объемы их добычи. В частности, с 23 июня до конца июля можно добыть 37 кабанов. У каждого убитого во время охоты кабана обязательно возьмут пробы на предмет наличия вируса АЧС.

Накануне и.о. начальника управления ветеринарии Ростовской области Александр Овчаров предупредил об угрозе заноса вируса чумы свиней из дикой фауны. Впрочем, по его словам, пока Ростовская область считается благополучной по АЧС.