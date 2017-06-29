В трех районах Башкирии у пчел обнаружили инфекцию — вирус деформации крыла. Исследования проводили в Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии имени Скрябина.

Тревогу по факту гибели пчел от вируса забил вице-президент республиканской ассоциации производителей и переработчиков продукции пчеловодства Сергей Малюков. Он же отправил пчел на экспертизу. По его мнению, чиновники отмалчиваются о проблеме, хотя уже сейчас можно говорить о вирусной эпидемии пчел в Башкирии. Он утверждает, что необходимо проверить остальные районы, а также донести эту информацию до общественности, сообщает ИА «МедиаКорСеть».

Зимой этого года в нескольких хозяйствах погибли от 80 до 90 процентов пчел. Сергей Малюков еще тогда предполагал, что причиной гибели может стать вирусная инфекция. Однако, директор Центра по пчеловодству и апитерапии Амир Ишемгулов с ним не согласился. Он считал, что погибают гибридные виды пчел и что башкирской популяции ничего не угрожает.