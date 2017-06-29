Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала враньем и шпиономанией утверждения американских СМИ о якобы найденных следах разведывательного оборудования на арестованных в США российских объектах недвижимости.

По ее словам, ранее ряд американских СМИ опубликовал сообщения о якобы обнаруженных следах демонтажа антенн, компьютеров и прочего разведывательного оборудования на отобранных у РФ объектах в Вашингтоне и в Нью-Йорке. При этом издания ссылаются на сотрудников ФБР, которые проводили там обыски.

«Про оборудование, вот эта вся шпиономания —- это всё нам известно. Это чистой воды вранье. Абсолютный fake news, о котором мы говорим», — сообщила представитель российского внешнеполитического ведомства на брифинге в Москве.

Она отметила, что если данные о присутствии в зданиях агентов ФБР окажутся верными, это станет «настоящим сеансом саморазоблачения», поскольку нахождение спецслужб на российских объектах, то есть на территории РФ, является грубейшим нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.