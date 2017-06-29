Композиции из более чем 30 тыс. красных роз, хризантем, белых лилий и декоративной зелени украсят остановки общественного транспорта в Москве. Об этом сообщает сайт мэра и правительства столицы.

В мэрии подчеркнули, что цветочная акция приурочена к празднику розы, который пройдет в Москве 1 июля. Как сообщает сетевое издание m24.ru, всего украсят 50 остановок на Тверской улице, Новом Арбате, Цветном бульваре и в Третьяковском проезде. Также праздничное оформление получат остановки общественного транспорта рядом со станциями метро «Трубная», «Пушкинская», «Боровицкая» и «Библиотека имени Ленина».

Кроме того, на улицах появятся цветочные скульптуры, рядом с которыми москвичам будут раздавать розы нового сорта «Москва», создание которого приурочено к Году экологии. Всего москвичам и гостям столицы планируют подарить около 5 тыс. роз — 30 июня получить цветы можно будет с 17:00 до 20:00 и 1 июля с 12:00 до 15:00. Появятся и музыкальные скульптуры. Например, двухметровая бабочка из красных роз и белых хризантем появится на Триумфальной площади, а виолончель и рояль из цветов можно будет увидеть рядом с музеем П.И. Чайковского на Кудринской площади. Из скрытых динамиков будут транслировать самые известные произведения Чайковского. На Новом Арбате будет целый парад цветочных планет и Солнце.