Следователи в Челябинской области выясняют обстоятельства падения футбольных ворот на 14-летнего подростка в городе Карабаше, в результате чего ребенок впал в кому. По факту произошедшего организована доследственная проверка, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

По информации следствия, несчастный случай произошел 28 июня 2017 года во дворе одного из домов. По предварительным данным, медики диагностировали у ребенка перелом основания черепа.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение и дана уголовно-правовая оценка действиям лиц, ответственных за обеспечение режима безопасного пребывания детей на спортивной площадке, передает ИА «Урал-пресс-информ».