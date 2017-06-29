Заявления США о якобы готовящейся Дамаском химатаке направлены и против России. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

«Создавшаяся в результате ситуация в принципе напоминает масштабную провокацию как в военном, так и в информационном плане, которая направлена не только против сирийских властей, но также против России», - подчеркнула она.

По словам Марии Захаровой, такие обвинения и угрозы звучат цинично на фоне действий антиигиловской коалиции в отношении суверенной Сирии, таких как ракетный удар по аэродрому Шайрат 7 апреля, бомбардировке правительственных сил в Дейр-эз-Зоре и под Ат-Танфом, уничтожение сирийского бомбардировщика.

«К этому необходимо добавить факты массовой гибели сирийских граждан от бомбежек и обстрелов коалиционных сил в Ракке, других городах», - отметила официальный представитель МИД РФ.