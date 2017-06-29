Работа платежных терминалов на некоторых автозаправках Кургана оказалась нарушена. Сотрудники АЗС объясняют это сбоем в компьютерной сети, который вызван вирусом Petya, поразившим системы во многих странах мира.

Один из водителей, столкнувшихся с подобными трудностями, рассказал ИА «Ура.Ру», что не смог расплатиться картой. Топливные карты, которые выдаются на многих предприятиях, тоже не принимают, и все бонусы пропали.

Пострадавшие предупреждают, что желающим заправить свои авто необходимо запастись наличными. Пока не сообщается, когда работа платежных терминалов АЗС Кургана будет восстановлена.