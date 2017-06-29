ДТП произошло на улице Трамвайной в Уфе днем 28 июня. Пассажирский автобус врезался в автомобиль, в котором находились женщина с двумя детьми. Пассажиры иномарки получили травмы головы.

По данным Госавтоинспекции города, автобусом управлял 31-летний водитель. В салоне находилось около 30 пассажиров. Автобус врезался в Hyundai Accent, который следовал в сторону улицы Адмирала Макарова, сообщает ИА «Башинформ».

В результате столкновения пострадали пассажиры иномарки. За рулем находилась 30-летняя женщина, в детских креслах — 3-летняя и 6-летняя девочки. Удерживающие устройства, в которых ехали дети, уберегли их от более серьезных травм. Медицинскую помощь пострадавшим оказали на месте и отправили домой.