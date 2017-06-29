Самое большое число пенсионеров проживает в Москве и Подмосковье. Об этом заявил управляющий отделением Пенсионного фонда России (ПФР) по столице и Московской области Андрей Андреев.

По его словам, в настоящее время в столичном регионе проживают 5,2 млн пенсионеров. Этот показатель — единственный среди всех субъектов Российской Федерации, сообщает сетевое издание m24.ru. От отметил, что Московская область недавно преодолела порог в 2 млн по этому показателю. Также Андреев уточнил, что ежегодно назначается порядка 300 тыс. новых пенсий, в связи с чем ПФР постоянно находится в поисках оптимальных решений по повышению эффективности работы в интересах пенсионеров. Также глава ПФР по столичному региону добавил, что, помимо назначающейся страховой пенсии по старости, есть и пенсии по инвалидности и потере кормильца, и случаи эти не являются редкими.