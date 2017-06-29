Освобождаемая от незаконных построек территория плато Ай-Петри станет парковой зоной. Об этом сегодня сообщил директор предприятия «Шарм» Нариман Куртбединов, который ранее являлся землепользователем на территории плато.

«Здесь будет парковая зона, парк камней, конные прогулки и современные ларьки. Но эта концепция будет реализована в следующем году, а после окончательного демонтажа строений будут проведены рекультивация и обустройство территории», приводит слова Куртбединова ИА «Крыминформ».

По его словам, в ближайшее время территория плато будет передана в ведение администрации Ялты. К настоящему времени архитекторы подготовили проект ландшафтного дизайна территории.

«Мы готовим документы о передаче участка Ялте. Но, думаю, это будет после того, как его полностью приведут в порядок», — добавил Куртбединов.

Напомним, плато начали освобождать от незаконных самостроев в мае текущего года. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, владельцы самостроев демонтируют их добровольно, на основе договоренностей с руководством полуострова и в тесном взаимодействии с органами власти, поскольку они понимают, что наносят вред экологии и нарушают экологическое законодательство. Предполагается, что в ближайшее время будет снесено более 40 объектов, после чего Ай-Петри включат в состав Ялтинского горно-лесного природного заповедника.

Плато Ай-Петри — это особо охраняемая природная территория, которая также является водосборником: вода, которая там аккумулируется, идет на обслуживание Ялты и санаториев курортного города. Плато находится над Ялтой на высоте примерно 1,2 тыс. м над уровнем моря, с побережья туда проложена высокогорная канатная дорога.