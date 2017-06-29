По сообщению Росимущества по Нижегородской области, в собственность Нижегородской епархии Русской православной церкви переданы четыре объекта Благовещенского монастыря. Распоряжение об этом было подписано 26 июня 2017 года.

Все здания, переданные епархии, включены в единый государственный реестр памятников истории и культуры народов РФ. Это храм св. Алексия, митрополита Московского, Благовещенский собор, Сергиевская церковь и больничный корпус, сообщает ИА «НьюсНН».

Имущество религиозного назначения передано Нижегородской епархии после соответствующего обращения. Управление государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области подготовило приказ с рядом требований, которые религиозная организация обязалась выполнять.