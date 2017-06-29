Помощник президента РФ Юрий Ушаков назвал непозволительным «топтание на месте» в отношениях Москвы и Вашингтона. Об этом он сообщил в четверг на «Примаковских чтениях».

«Мы, конечно, и дальше можем ждать, пока внутриамериканские страсти не улягутся, но такое топтание на месте [в отношениях с РФ] всё-таки считаем непозволительным», — заявил Юрий Ушаков.

По его словам, две крупнейшие ядерные державы так и не приступили к нормализации двустороннего взаимодействия, которое могло бы способствовать решению мировых проблем. «На кон поставлено не только то, что касается сугубо Москвы и Вашингтона, но и решение задач поистине мирового масштаба, имеющих значение для обеспечения глобальной безопасности и глобальной стабильности», — подчеркнул помощник главы государства.

Он также отметил, что такое сильное влияние внутриполитического противостояния в США на выработку курса в международных делах и в особенности в отношении России стало неожиданностью.