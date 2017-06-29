В Артеме Приморского края 16-летний юноша скончался во время занятия в спортивной секции. Подросток был многократным чемпионом соревнований дальневосточного уровня, призером чемпионата России по спортивному ориентированию.

Как передает ИА PrimaMedia, в марте у парня было выявлено заболевание. По состоянию здоровья он не мог ходить на тренировки и участвовать в турнирах. Однако 17 июня его допустили к занятиям. В результате повышения спортивной нагрузки ребенок умер.

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Преступление выявлено сотрудниками прокуратуры.