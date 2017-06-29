Станция метро «Владимирская» в Санкт-Петербурге закрыта на вход и выход из-за бесхозного предмета, оставленного на платформе. Об этом сообщили в пресс-службе петербургского метрополитена.

«В 09:23 станция «Владимирская» и переход на станцию «Достоевская» закрыты из-за бесхозного предмета», — приводит сообщение пресс-службы ИА «Невские новости».

В настоящее время на станции ведется проверка, на месте работают сотрудники правоохранительных органов. Метрополитен осматривает кинолог Росгвардии с собакой на наличие взрывчатых веществ, передает телеканал «360».