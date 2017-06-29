Минздрав не согласился с оценкой своей деятельности Счетной палатой (СП), сообщает пресс-служба министерства.

Ранее СП сделала вывод, что отчетность Минздрава об исполнении федерального бюджета за 2016 год недостоверна, и направила результаты проверки министерства в Генпрокуратуру и Следственный комитет.

По данным аудиторов, министерство не учло «нематериальные активы» общей стоимостью 121,3 млн рублей и не провело инвентаризацию незавершенного строительства.

Кроме того, до учреждений Минздрава не было доведено 1,6 млрд рублей, из-за чего 5,4 тыс. человек в прошлом году не смогли получить высокотехнологичную медицинскую помощь.

Также аудиторы считают, что 40% средств, выделенных на закупку вакцин, ушли на препарат, имеющийся в избытке, считают аудиторы.

Между тем Минздрав обратил внимание на то, что СП указывает не на реальных, а на потенциальных пациентов, основываясь на финансовых расчетах. Однако возможность оказания помощи зависит от целого ряда факторов, а не только от финансовой обеспеченности.

В конце 2016 года до министерства были доведены средства, превышающие ранее оговоренные объемы. Позднее поступление средств не позволило потратить их на дополнительную высокотехнологичную помощь. Однако деньги будут использованы на те же цели в текущем году, утверждают в Минздраве.

Что касается «неправомерно высоких» остатков вакцины против пневмококка, то делать выводы о востребованности вакцины до завершения года нельзя. Именно поэтому при формировании объема закупки вакцины на 2017 год Минздравом были учтены остатки лекарственного препарата на начало 2017 года, то есть по итогу 2016 года.

Минздрав напоминает, что действующее законодательство позволяет при необходимости перераспределять вакцины между регионами.

«По замечаниям, касающимся учреждений, а также вопросов бухгалтерской отчетности министерством были приняты меры по устранению всех отмеченных замечаний», — говорится в сообщении Минздрава.