Торжественная церемония открытия XXVIII Всероссийского олимпийского дня пройдет в Казани 1 июля. Мероприятие приурочено к ХХIII зимним Олимпийским играм, которые пройдут в Пхенчхане в 2018 году.

Как сообщает ИА «Татар-информ», главным местом проведения мероприятий станет парк им. Горького. На его территории пройдут легкоатлетические забеги, а также выступления спортсменов по баскетболу, футболу, спортивному ориентированию. Помимо этого, будут организованы точки в виде станций, где каждый желающий сможет опробовать себя в одном или нескольких олимпийских видах спорта, используя профессиональное спортивное оборудование. Для участников также будет организован уголок олимпийца, где горожане смогут пообщаться с действующими олимпийскими чемпионами и известными спортсменами. В рамках мероприятий состоится награждение ветеранов спорта, защищавших честь республики на мировой арене в разные годы.

Напомним, Олимпийский день учрежден Международным олимпийским комитетом (МОК) в честь своего создания 23 июня 1896 года.