Министерство транспорта России учреждает ФГБОУ «Российский университет транспорта (МИИТ)», который займет место на вершине системы транспортного образования. Университет будет создан путем реорганизации Московского государственного университета путей сообщения императора Николая II (МИИТ). Его ректор Борис Левин сохранит свой пост. Перед ним будет поставлена задача сделать вуз ведущим центром компетенций транспортной отрасли и ввести его в мировую элиту учебных заведений.

Как рассказали «Известиям» в Минтрансе России, на этой неделе главой ведомства был подписан Устав Российского университета транспорта. Вуз будет создан на базе существующего МИИТ, переданного из ведения Росжелдора в Минтранс распоряжением правительства РФ от 31 декабря 2016 года. Ректором университета будет назначен Борис Левин, с 1997 года бессменно возглавляющий МИИТ.

29 июня на встрече с коллективом вуза министр транспорта Максим Соколов расскажет о стратегическом видении развития Российского университета транспорта на 2017–2021 годы. По словам Максима Соколова, перед руководством подведомственного учебного заведения будет поставлена амбициозная задача.

«Российский университет транспорта должен войти в десятку лучших российских вузов и в первую сотню мировых вузов. Стратегия университета, к разработке которой сейчас уже приступают, будет нацелена именно на эти ориентиры», — заявил «Известиям» глава министерства транспорта.

Как пояснил «Известиям» директор административного департамента Минтранса России Константин Пашков, с созданием нового университета ставится точка в работе по формированию системы транспортного образования. В ее периметр на сегодня входят пять вузов водного транспорта, три вуза гражданской авиации и восемь железнодорожных вузов, а также относящиеся к ним 80 филиалов. Во главе этой модели будет находиться Российский университет транспорта. Никаких дальнейших изменений, включая объединение или закрытие учебных заведений, больше не предполагается.

В настоящее время формируется попечительский совет, возглавить который согласился помощник президента России, экс-глава Минтранса Игорь Левитин. Члены попечительского совета и партнеры будут активно вовлечены в жизнь университета, что обеспечит его тесное взаимодействие с транспортным сообществом. Результатом такого взаимодействия станет формирование на базе университета площадки для дискуссий о будущем транспортной отрасли и создание возможностей для реализации мегапроектов.

До конца года Российский университет транспорта будет преобразован в федеральное автономное учреждение. Председателем наблюдательного совета, возможно, станет министр транспорта Максим Соколов.